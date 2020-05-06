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Общество

11:12

В Роскачестве сообщили о снижении качества средств для мытья посуды

общество

Фото: depositphotos/ia__64

В Роскачестве решили проверить средства для мытья посуды. В ходе исследования эксперты заметили ухудшение их качества, сообщается на сайте организации.

"По многочисленным просьбам потребителей, поступавшим в Роскачество через сайт, соцсети, а также мобильное приложение, мы выяснили, изменилось ли со временем качество средств для мытья посуды", – заявили в пресс-службе.

"В апреле этого года эксперты организации повторно исследовали моющие средства семи торговых марок: "Золушка", "Пемолюкс", AOS, Fairy, Frosсh, Sorti и Synergetic. Результаты испытаний показали, что качество всех переисследованных товаров в разной степени ухудшилось", – добавили в Роскачестве.

Известно, что моющие средства семи торговых марок проверялись по 18 показателям качества и безопасности.

Выяснилось, что средства стали хуже справляться с загрязнениями и в большинстве своем не прошли "тарелочный тест". Кроме того, участились случаи нарушений по микробиологическим показателям.

Ранее Роскачество обнаружило мышьяк в ряде чипсов.

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