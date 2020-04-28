Роскачество обнаружило мышьяк в ряде чипсов

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Специалисты Роскачества проверили чипсы и обнаружили в некоторых из них мышьяк, кадмий и пестициды. Об этом сообщает RT.
"Эксперты Роскачества исследовали чипсы 16 торговых марок (ТМ). Среди них картофельные со вкусом сыра (десять ТМ), кукурузные (четыре ТМ) и свекольные (две ТМ)... У чипсов некоторых ТМ выявлено превышение по мышьяку и кадмию, охратоксину А и акриламиду", – говорится в сообщении.
Как уточняется, кадмий был выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре специалисты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий.
Согласно результатам исследования, следов пестицидов не было только в четырех образцах из 16 исследованных. Чипсы были проверены на содержание 420 видов пестицидов.
Ранее специалисты Роскачества рассказали об опасности чипсов и картофеля фри. Чтобы сделать их менее вредными, эксперты посоветовали перед жаркой картофеля подержать его в воде как минимум час. Это снизит количество крахмала и токсичного вещества акриламида, которое образуется в крахмалосодержащих продуктах при их обжаривании или выпекании при высокой температуре. По словам специалистов, акриламид встречается в кофе, картофельных чипсах, кондитерских изделиях, пончиках и кукурузных палочках.
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