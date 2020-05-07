Роскачество проверило фитнес-браслеты

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Специалисты Роскачества проверили фитнес-браслеты и пришли к выводу, что наименьшую погрешность устройства дают при интенсивной тренировке, тогда как наибольшую – при легкой. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

"Засчитывая колебания запястья за шаги во время уборки или пользования компьютером, фитнес-браслеты не дадут абсолютно точных показателей шагомера. При их использовании нужно понимать, что они засчитали лишние шаги, а значит, вы на самом деле не прошли рекомендованные тысячи шагов в день", – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что наиболее точно шаги считаются при беге, хуже – при ходьбе, а наибольшая погрешность наблюдается при повседневной активности.

В Роскачестве протестировали 10 моделей шести брендов, оценив 237 показателей по семи категориям.

Ранее специалисты Роскачества проверили средства для мытья посуды и выяснили, что средства стали хуже справляться с загрязнениями и в большинстве своем не прошли "тарелочный тест". Кроме того, участились случаи нарушений по микробиологическим показателям.

