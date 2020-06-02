Минпромторг может поддержать повышение возраста продаж алкоголя в России

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Минпромторг может одобрить повышение возраста продаж алкоголя в России до 21 года, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Однако Конституция устанавливает, что человек может сам осуществлять свои права с 18 лет, добавил он.
"У нас в Конституции прописан возраст 18 лет, когда гражданин становится полностью дееспособным и отвечающим за все свои поступки. Но, если такая инициатива будет поддержана нашими профильными ведомствами... мы не возражаем", – цитирует его РИА Новости.
По словам Мантурова, реализация инициативы существенно отразится на объемах продаж алкоголя. Однако министерство готово поддержать ее, если это улучшит здоровье россиян.
Минздрав России тоже высказался за повышение возраста продажи алкоголя. Замглавы ведомства Олег Салагай считает, что новые правила снизят число ДТП и преступлений. Совфед планирует рекомендовать правительству принять инициативу.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал ее. По его мнению, чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем быстрее у него возникнут проблемы со здоровьем.
Похожая идея обсуждалась в 2019 году. Тогда Минэкономразвития не одобрило запрет на продажу алкоголя крепостью более 16,5% людям моложе 21 года. В ведомстве не увидели "научных обоснований", чтобы устанавливать такой порог. Там полагают, что принятие подобного закона лишь усложнит работу продавцам магазинов.
В Госдуме поддержали инициативу о продаже алкоголя с 21 года
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