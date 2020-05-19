В Госдуме считают необходимым повысить возраст продажи алкоголя

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с Москвой 24 поддержал идею повышения возраста продажи алкогольной продукции до 21 года. По его мнению, чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем быстрее у него возникнут проблемы со здоровьем.

Нилов отметил, что данный вопрос поднимался на уровне правительства не раз, но окончательного решения до сих пор не было принято. Он уточнил, что статистические данные говорят о связи раннего начала употребления алкоголя с высокой смертностью молодого поколения и всплеске сопутствующих алкоголизму заболеваний.

"Неоднократно поступали предложения ограничить продажу алкоголя, как, например, в Америке. Там существуют специализированные магазины, вход в которые ограничен для несовершеннолетних. Либо установлен определенный режим работы, чтобы ограничить его продажу", – заявил Нилов.

Депутат считает позитивным фактором то, что данный вопрос стоит на повестке дня. По мнению спикера, диалог об ограничениях продажи алкоголя нельзя прекращать до принятия адекватных решений.

"Эту дискуссию надо продолжать. Она эффективна сама по себе. Она позволяет задуматься людям о том, что они делают, когда потребляют алкоголь, какие последствия для себя они могут получить. То, что Совет Федерации высказался, – это подогревает дискуссию. Минздрав высказался – это хорошо, но надо двигаться дальше. Правительство не высказало свою окончательную позицию", – заявил депутат.

Ранее стало известно, что Совет Федерации планирует рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, заявил первый заместитель главы социального комитета палаты Валерий Рязанский. По его словам, в условиях ситуации с COVID-19 тема здоровья граждан "приобретает особую актуальность, нужно укреплять иммунитет".

Также инициативу поддержал Минздрав. Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что новые правила приведут к уменьшению числа ДТП и преступлений.