14:58
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Букингемский дворец начал продавать королевский джин, сообщает "Газета.ру".
Первая партия напитка уже поступила в продажу. Бутылку объемом 0,7 литра можно купить за 40 фунтов (3 561,2 рубля).
Таким образом дворец планирует компенсировать потери доходов от туризма. Вырученные средства пойдут на поддержание королевской коллекции произведений искусства, говорится в сообщении.
Крепость королевского джина составляет 42%. Он сделан из 12 компонентов и имеет цитрусовые и травяные ноты.
Ранее диетолог Андрей Воронин рассказал, что употребления по 1-2 бокала качественного вина не более 1-2 раз в неделю приносит пользу организму человека. Он отметил, что напиток имеет полезные для организма витамины С, Е, К, каротин, фолиеву кислоту, клетчатку, минеральные соли калия, железо, магний и марганец.
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