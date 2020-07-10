Врач рассказал, сколько вина можно выпить с пользой для здоровья

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Диетолог Андрей Воронин рассказал о пользе вина в небольшом количестве для организма человека, передает News.ru.

Специалист рекомендует употреблять по 1–2 бокала качественного вина не более 1–2 раз в неделю. По его словам, напиток способен насытить организм витаминами С, Е, К, каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой, минеральными солями калия, железа, магния и марганца.

Воронин также отметил пользу выпитого бокала вина перед обедом или ужином. По его словам, это поспособствует более быстрому перевариванию еды в желудке. Он отметил, что аналогичный эффект принесет выпитый перед ужином стакан свежевыжатого сока.

При этом диетолог подчеркнул, что вино может нанести вред организму при его чрезмерном употреблении. По его словам, систематическое употребление напитка может оказать воздействие на клетки головного мозга и печень, также он негативно может сказаться на уровне холестерина.

Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору лучших розовых вин. По мнению экспертов, приобретать стоит вина урожая 2018/2019 годов. Они подчеркнули, что исследованный напиток лучше всего раскрывается, если пить его спустя максимум пару лет после розлива. В особенности это касается недорогих сортов.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить маркировке. Различают "Вино защищенного географического указания" и "Вино защищенного наименования места происхождения" – эти отметки укажут на напиток, созданный из российского винограда.