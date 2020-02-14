Врач объяснила, почему нельзя лить алкоголь на раны

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Спиртосодержащие напитки "дубят" и сушат кожу, поэтому их нельзя лить на свежие раны в качестве дезинфекции, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что раньше считалось, что такой метод дезинфекции ран является правильным, однако если свежую рану залить алкоголем, на данном участке не развивается нормальная микрофлора, способствующая заживлению.
"Когда люди берут водку или виски для дезинфекции раны, они основываются на том, что там есть спирт. В этом смысле они правы. Любое средство на основе спирта подойдет как антисептик. Другое дело, что водка "дубит" и сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи", – пояснила врач.
Ярцева подчеркнула, что в самом крайнем случае водку или спирт можно применить для обработки края раны, однако любой другой алкоголь может привести к аллергической реакции.
По словам специалиста, травмированные участки кожи лучше промывать медицинскими антисептиками или чистой водой.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов развеял миф о пользе ежедневного употребления вина. По его словам, бокал вина в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Он отметил, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано с тем, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий.
Кроме того, мужчины больше подвержены стрессам, нездоровому образу жизни и разным излишествам, к которым относятся неправильное питание и вредные привычки, особенно курение.
То, что вино в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно. Однако, по словам врача, бокал вина в день – это довольно безопасная доза, поэтому если человеку это помогает снять стресс, то можно себе позволить.
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