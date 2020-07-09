Эксперт раскритиковал идею запретить продажу алкогольных напитков в поездах

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с Москвой 24 раскритиковал предложение запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте. Он заявил, что проблема не в самом потребление спиртного, а в антисоциальном поведении.

"Если это поезд дальнего следования и пассажиры едут не одни сутки, почему они не могут зайти в вагон-ресторан и выпить бокал вина. При условии, что после этого они не будут выходит за рамки приличий. Это просто смешно запрещать", – считает Шапкин.

Он отметил, что, согласно статистике, трезвые люди намного чаще совершают правонарушения. Также Шапкин считает, что нельзя лишать человека права пользоваться железнодорожным транспортом только за то, что он два раза употребил алкоголь в поезде.

"В этом нет никакого смысла. Дело ведь не в самом потреблении спиртного, а именно в злодеяниях, которые могут быть совершены под его воздействием, так и без него. Только четверть правонарушений происходит в нетрезвом виде, тогда получается 80% совершается трезвыми людьми, давайте всем запретим. Странная логика", – заявил эксперт.





Павел Шапкин руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Просто надо прекратить увязывать потребление алкоголя с хулиганством. Дело не в распитии, дело в поведении.

Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, употребление алкоголя в поездах запрещено, за исключением вагонов-ресторанов, где допустима реализация напитков крепостью до 16,5%.

Однако Хамзаев отметил, что пассажиры иногда переходят границы и устраивают конфликты на почве алкоголя, в связи с этим он предложил ввести запрет на реализацию алкогольной продукции в вагонах.

"В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции", – отметил Хамзаев.

Также он считает необходимым лишать дебоширов на два года права пользоваться железнодорожным транспортом.