В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте, передает RT.
Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, употребление алкоголя в поездах запрещено, за исключением вагонов-ресторанов, где допустима реализация напитков крепостью до 16,5%.
Однако Хамзаев отметил, что пассажиры иногда переходят границы и устраивают конфликты на почве алкоголя, в связи с этим он предложил ввести запрет на реализацию алкогольной продукции в вагонах.
"В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции", – отметил Хамзаев.
По его мнению, для недопущения подобных конфликтов в поездах также следует усилить контроль за пассажирами, которые проносят в багаже алкоголь. Также он считает необходимым лишать дебоширов на два года права пользоваться железнодорожным транспортом.
Ранее депутат Госдумы Александр Васильев заявил, что считает необходимым наказывать знаменитостей за пропаганду алкоголя в соцсетях. Депутат считает, что публичное употребление алкоголя должно "более жестко караться".
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