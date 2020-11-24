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В мире

12:22

Российский бизнесмен получил титул от королевы Великобритании

за рубежом

Фото: ТАСС/Ian West/PA Wire/PA Images

Королева Великобритании Елизавета II присвоила предпринимателю Евгению Лебедеву титул "Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации". Об этом сообщает "Газета.ру".

Титула Лебедев удостоился за благотворительную деятельность и заслуги перед медиаиндустрией. Вместе с отцом, Александром Лебедевым, он совладеет изданиями The Evening Standart и The Independent.

Кроме того, благодаря усилиям предпринимателя в Великобритании состоялся ряд благотворительных акций в защиту окружающей среды и в поддержку уязвимых социальных групп. На эти цели было привлечено более 75 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон номинировал бизнесмена на получение пожизненного пэрства в палате лордов парламента Великобритании. Ожидается, что к присяге его приведут в декабре 2020 года.

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