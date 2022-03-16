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07:20

В Московском зоопарке проснулись сурки

городживотные

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке вышли из зимней спячки сурки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Животные проснулись примерно на две недели раньше срока. Этому поспособствовала солнечная и теплая погода.

В столичном зоосаде обитают трое сурков – самки Сара и Найгана, а также самец Арчи. Их вольер расположен на старой территории по соседству с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями.

Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, зимний сон этим животным нужен для того, чтобы пережить снег и морозы.

"Жизненные циклы у наших сурков такие же, как и у их диких сородичей. Спячка – это естественный процесс, которому нельзя мешать. Зоологи прибегают ко всем трудностям, чтобы создать для питомцев максимально приближенные к природным условиям", – подчеркнула она.

Перед спячкой суркам скорректировали рацион. В меню грызунов добавили жирные семена, орехи и зерновые культуры. Свое жилище к зиме животные начали готовить еще в августе, а уже в конце сентября Арчи, Сара и Найгана залегли в спячку.

"Во время спячки температура тела зверьков снижается с 36–38 до 4–8 градусов. Дыхание и сердцебиение задерживаются. Как правило, зимний сон у сурков длится около пяти месяцев. За это время они могут потерять большую долю массы тела", – говорится в сообщении.

Сурки вышли из зимней спячки первыми среди обитателей Московского зоопарка. В ближайшее время ожидается пробуждение медведей, енотов-полоскунов, бурундуков, енотовидных собак, белогрудых ежей, сонь и тушканчиков.

В прошлом году семейство сурков в столичном зоосаде вышло из зимней спячки в начале апреля.

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