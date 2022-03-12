Около 60 видов животных и птиц выявили на природных территориях Москвы зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Специалисты Мосприроды выявили на столичных природных территориях прошедшей зимой порядка 60 видов животных и птиц. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, выявление видового разнообразия животного мира за прошедший зимний сезон увеличилось по сравнению с прошлым годом. И это, как уточнил эксперт, демонстрирует положительную тенденцию к улучшению качества среды обитания диких животных.
Из числа животных первой категории редкости были замечены горностай, заяц-русак, средний пестрый и седой дятел и другие. Среди обитателей второй категории редкости заметили лесную куницу, зайца-беляка, буроголовую гаичку, желну, сизую чайку и еще ряд видов.
Наиболее многочисленным видом среди птиц стала кряква, среди зверей – белка обыкновенная. Также был выявлен один вид, занесенный в Красную книгу РФ, – утка-мандаринка. Самым крупным видом оказался кабан – его следы нашли в природно-историческом парке "Битцевский лес".
В парке "Кузьминки-Люблино" специалисты нашли горностая, в парке "Москворецкий" и в заказниках "Тропаревский" и "Теплый Стан" – зайца-русака.
Ранее в Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого мексиканского ядозуба. Рептилии занесены в Международную Красную книгу. До этого птенец краснокнижного розового пеликана родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском.
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