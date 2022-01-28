Птенец розового пеликана родился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

Птенец краснокнижного розового пеликана родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, считается, что этот птенец особенный, так как он родился не в родительском гнезде, а в специальном инкубаторе.

По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, у них живут четыре представителя этих пернатых, не считая только родившегося: размножающаяся пара в Московском зоопарке и еще две молодые птицы в Центре воспроизводства редких видов.

Она уточнила, что в планах у специалистов зоосада – расширить колонию в Центре, где для пеликанов сделаны комфортные условия. Там у них есть озеро, а в ближайшее время будет доделан новый зимний комплекс. Также, как отметила Акулова, там скрытных по натуре птиц не будут тревожить различные звуки и люди.

Однако, по словам эксперта, самца и самку, которые живут в столичном зоосаде, отправить под Волоколамск уже не получится, так как при переезде они могут испытать большой стресс и никогда не дать потомство.

"Для маленького птенца разрыв с семьей и дорога в новый дом тоже дались бы непросто. Поэтому орнитологи решили забрать яйцо у родителей, сразу же отвезти его в Центр воспроизводства и положить в инкубатор", – пояснила директор зоопарка.

Отмечается, что специалисты транспортировали яйцо в определенном контейнере, который создает надежную термоизоляцию и функционирует на аккумуляторной батарее. Уже под Волоколамском яйцо перенесли в стационарный инкубатор с нужными размерами.

Уточняется, что яйца этих птиц инкубируют в течение 31–35 дней при температуре от 37,3 до 37,5 градуса. Кроме того, необходимо было сохранять и повышенную влажность внутри в связи с тем, что в природе пеликаны рождаются в гнездах, находящихся на берегах водоемов.

Процесс инкубации прошел хорошо. Точно в срок птенец начал двигаться, издавать рычащие звуки и стучать по скорлупе яйца. Так как рождение отнимает у них много сил, специалисты в течение первых дней просто следили за птенцом и не беспокоили его. Согласно измерениям, масса тела птенца едва превышала 100 граммов.

Первой пищей маленького пеликана стало филе корюшки. Через неделю он сможет съесть уже кусочки тушки рыбы, а через две недели – корюшку целиком. Отмечается, что на данный момент он еще очень маленький и остается в инкубаторе.

На пятый день у розовых пеликанов появляется черный пух, их кожа становится темной. Через месяц у птенца должны появиться перья. Его переместят в главный вольер к сородичам, но сначала он будет отделен от них барьером, чтобы знакомство проходило поэтапно. Где-то к третьему году жизни пеликан уже будет иметь розовое оперение.

В России розовых пеликанов зовут баба-бабура и баба-птица. Эти пернатые находятся в Международной Красной книге и в Красной книге России, их численность с каждым днем сокращается. Именно поэтому в зоопарке работают над созданием еще одной популяции.

В апреле прошлого года в Московском зоопарке появились птенцы редких кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу. Акулова отмечала, что специалистам также удалось создать для пернатых комфортные условия, они регулярно приносят потомство.

