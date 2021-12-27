Краснокнижная амурская тигрица Светлая родила двоих тигрят

Фотоловушки сняли новое потомство краснокнижной тигрицы по кличке Светлая. На кадрах вместе с ней через сугробы идут двое тигрят, на вид им 4–5 месяцев.

Это уже третий раз, когда тигрица становится мамой. Хищницу в 2013 году нашли недалеко от села Светлогорье, после она год провела в реабилитационном центре для редких видов животных. Когда она научилась охотиться, специалисты выпустили ее в дикую природу. С 2014 года она живет в Еврейской автономной области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.