Почти 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах 26 декабря задержано и отменено свыше 60 рейсов. Об этом говорят данные сервиса "Яндекс.Расписания".

В частности, во Внуково задерживаются 10 рейсов, еще 4 вовсе отменено. В Домодедово 23 рейса задержали и 1 отменили. В Шереметьево задержано 14 рейсов и отменено 11.

Накануне в столичных аэропортах отменили и задержали более 70 рейсов из-за непогоды.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с вечера пятницы до утра субботы выпало до 8 сантиметров снега. Он подчеркнул, что на период проведения снегоуборочных работ префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций Комплекса городского хозяйства дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.