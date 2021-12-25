Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в городе, сообщает Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.



Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что с вечера пятницы до утра субботы выпало до 8 сантиметров снега, до конца суток прирост свежевыпавшего снега может составить еще несколько сантиметров.

"Для уборки снега мобилизованы все необходимые городские ресурсы: на улицах работают 70 тысяч сотрудников и почти 11 тысяч единиц техники – снегоуборочной, погрузочной, роторной. Для работающих на улице организованы пункты питания и обогрева. Применяется технология перекидки свежевыпавшего снега", – рассказал Бирюков.

Он отметил, что под особым контролем находится очистка и противоголедная обработка особо опасных участков дорог.

На период проведения работ префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций Комплекса городского хозяйства дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что городские службы в столице убирают снег на дорогах, тротуарах и во дорах. Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), социальным объектам.

В свою очередь, в Дептрансе жителей столицы попросили отказаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды, чтобы коммунальные службы смогли быстрее убрать улицы. Отмечается, что наземный городской транспорт работает в штатном режиме.

