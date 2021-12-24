Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:50

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предновогодней неделе

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве на предновогодней неделе ожидается похолодание, а 31 декабря и 1 января потеплеет. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие выходные и понедельник днем ожидается до -7 градусов. Синоптики также прогнозируют вьюгу, поэтому сугробы увеличатся на несколько сантиметров.

Холодать в столице начнет со вторника. Ночная температура составит -18 градусов, а днем ожидается -10…-15 градусов. В среду столбики термометров опустятся до -23 градусов ночью и до -10…-16 градусов – днем.

"31 декабря начнется повышение температуры: ночью – до -13…-17 градусов, днем – до -9…-14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на 5–7 градусов. Ночью 1 января – до -14, а дневные температуры – -5…-10 градусов", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что синоптическая ситуация сложная, поэтому прогноз еще будет корректироваться.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу".

Ожидается, что в столице выпадет 5–7 миллиметров осадков, что составляет около 10% месячной нормы. Снежный покров увеличится до 27 сантиметров, что также на 10 сантиметров превысит норму.

Останкинскую башню замело снегом со льдом

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать