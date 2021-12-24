Вильфанд рассказал о погоде в Москве на предновогодней неделе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве на предновогодней неделе ожидается похолодание, а 31 декабря и 1 января потеплеет. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие выходные и понедельник днем ожидается до -7 градусов. Синоптики также прогнозируют вьюгу, поэтому сугробы увеличатся на несколько сантиметров.

Холодать в столице начнет со вторника. Ночная температура составит -18 градусов, а днем ожидается -10…-15 градусов. В среду столбики термометров опустятся до -23 градусов ночью и до -10…-16 градусов – днем.

"31 декабря начнется повышение температуры: ночью – до -13…-17 градусов, днем – до -9…-14 градусов, слабый ветер. Температура будет ниже нормы на 5–7 градусов. Ночью 1 января – до -14, а дневные температуры – -5…-10 градусов", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что синоптическая ситуация сложная, поэтому прогноз еще будет корректироваться.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу".

Ожидается, что в столице выпадет 5–7 миллиметров осадков, что составляет около 10% месячной нормы. Снежный покров увеличится до 27 сантиметров, что также на 10 сантиметров превысит норму.

