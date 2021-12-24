Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу". Об этом в своем Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19–21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 метров в секунду, из-за чего начнется поземок – ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом", – рассказал синоптик.

По словам Тишковца, снегопад начнется предстоящей ночью и будет продолжаться до 15:00–17:00 субботы. Ожидается, что в столице выпадет 5–7 миллиметров осадков, это 10% месячной нормы. При этом снежный покров увеличится до 27 сантиметров, что также на 10 сантиметров превысит норму.

"Сохранится довольно ветреная погода (11–16 метров в секунду), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1 500–2 000 метров", – предупредил синоптик.



Ночью в субботу в Москве температура воздуха составит -9...-11 градусов, а в Подмосковье может понизиться до -13. Днем в столице потеплеет до -4...-6, а в области – до -3...-8. Но из-за сильной влажности температура будет казаться на 6–8 градусов ниже.

Атмосферное давление окажется на "барическом дне" – показания опустятся до 725 миллиметров ртутного столба. По словам синоптика, это на 20 единиц ниже нормы. После этого давление начнется стремительно расти до 735 миллиметров ртутного столба, создавая "барическую пилу".

Ранее сообщалось, что в предстоящие выходные в Москве установится облачная и снежная погода. Согласно прогнозу, 25 декабря в столице ожидается снегопад, местами сильный. Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне -5...-7 градусов, в Подмосковье ожидается -5...-10 градусов. В ночь – от -10 до -12 градусов и от -10 до -15 соответственно.

В воскресенье, 26 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Осадки будут умеренными, также возможна гололедица на дорогах. Что касается температуры, то в дневные часы она будет сравнима с показателями субботы, однако ночью станет холоднее: будет около -11...-13 градусов, в Московской области – от -11 до -16 градусов.

