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Москва 24

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Общество

04:27

В столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза

общество погода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном регионе продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует до 12:00 субботы, 25 декабря. Ранее оно действовало до 06:00 утра этого же дня.

"Очень низкая температура. <...> Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы", – говорится в сообщении.

В Москве и Подмосковье до 06:00 субботы также объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Кроме того, с 09:00 пятницы до 09:00 субботы действует предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В предстоящие выходные в Москве установится облачная и снежная погода. Согласно прогнозу, 25 декабря в столице ожидается снегопад, местами сильный. Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне -5...-7 градусов, в Подмосковье ожидается -5...-10 градусов. В ночь – от -10 до -12 градусов и от -10 до -15 соответственно.

В воскресенье, 26 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Осадки будут умеренными, также возможна гололедица на дорогах. Что касается температуры, то в дневные часы она будет сравнима с показателями субботы, однако ночью станет холоднее: будет около -11...-13 градусов, в Московской области – от -11 до -16 градусов

В начале последней недели 2021 года в столичном регионе прогнозируются морозы от -9 до -22 градусов.

В понедельник, 27 декабря, Москва и область будут находиться в тыловой части циклона, где будет распространяться более холодная воздушная масса. Местами пройдет небольшой снег, ночью и днем ожидается от -9 до -14 градусов. Ветер развернется на западный, его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Во вторник, 28 декабря, осадков не ожидается, при слабом ветре ночной мороз усилится до -17...-22 градусов. Днем ожидается от -11 до -16 градусов.

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