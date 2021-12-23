Москвичей предупредили о сильном ветре до конца недели

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Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве до конца недели, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В связи с этим в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение начнет действовать с 09:00 24 декабря и продлится до 09:00 26 декабря.

До этого Гидрометцентр РФ продлил в столице оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов. Предупреждение будет действовать до 06:00 субботы, 25 декабря. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что после католического Рождества в Европейской России, и в частности в Москве, будет метель, сильный ветер и потепление.

По словам синоптика, в субботу в Москве будет -5...-7 градусов. При этом ночью в воскресенье температура понизится до -10...-15, а днем окажется в диапазоне -7...-12.

