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Москва 24

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Общество

21:17

Москвичей предупредили о снеге и метели в выходные

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная и снежная погода установится в Москве в предстоящие выходные, 25 и 26 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно прогнозу, в субботу, 25 декабря, в столице ожидается снегопад, местами сильный. Температура воздуха в дневные часы будет держаться на уровне -5...-7 градусов, в Подмосковье ожидается -5...-10 градусов. В ночь – от -10 до -12 градусов и от -10 до -15 соответственно.

Кроме того, в столичном регионе возможна гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

В воскресенье, 26 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями. Осадки будут умеренными, также возможна гололедица на дорогах.

Что касается температуры, то в дневные часы она будет сравнима с показателями субботы, однако ночью станет холоднее: будет около -11...-13 градусов, в Московской области – от -11 до -16 градусов.

Гидрометцентр России до этого объявил, что в начале последней недели 2021 года в столичном регионе прогнозируются морозы от -9 до -22 градусов. Ветер будет умеренным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что после католического Рождества в Европейской России, в частности в Москве, будет метель, сильный ветер и небольшое потепление.

Потепление придет в столицу на смену морозам

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