Переменная облачность и до 28 градусов ожидаются в столице 5 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в среду, 5 августа, составит от 26 до 28 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная погода, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 25 до 30 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть слабый ветер. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что новая волна жары может прийти в Москву в конце следующей недели. В следующую пятницу и субботу, 14 и 15 августа, вновь будет волна более высокой температуры. При этом в пятницу может быть и до 30 градусов тепла.