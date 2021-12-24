Сильные морозы не повлияли на системы жизнеобеспечения Москвы – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения Москвы: аварий в системах тепло- и электроснабжения столицы не произошло. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", – говорится в публикации.
В пресс-службе напомнили, что уже в ночь на субботу, 25 декабря, в городе ожидается метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, спустя сутки толщина снежного покрова увеличится на шесть сантиметров. А на следующей неделе в Москву возвращаются морозы: во вторник и среду температура воздуха опустится до -20 градусов.
Тем не менее городские службы находятся в режиме повышенной готовности, ведется круглосуточное дежурство, осуществляется постоянный мониторинг состояния дорог. Готовы аварийные бригады и спецтехника. Энергетикам поручено подготовить резервные генераторы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу".
Ожидается, что в столице выпадет 5–7 миллиметров осадков, что составляет около 10% месячной нормы. Снежный покров увеличится до 27 сантиметров, что также на 10 сантиметров превысит норму.
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