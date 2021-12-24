Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Жителей столицы попросили пересесть с личного транспорта на общественный из-за прогнозируемой непогоды в пятницу вечером. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Сегодня вечером ожидается сильный снегопад, который, предположительно, продлится до утра. В городе будет много снега, плохая видимость, местами метель, может образоваться гололед. Это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что отказ от личного транспорта в течение дня поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях.
При поездках на личных автомобилях водителей попросили быть внимательнее, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу".
Ожидается, что в столице выпадет 5–7 миллиметров осадков, что составляет около 10% месячной нормы. Снежный покров увеличится до 27 сантиметров, что также на 10 сантиметров превысит норму.
Кроме того, Гидрометцентр РФ продлил в столичном регионе оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза. Предупреждение действует до 12:00 субботы, 25 декабря.
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