Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 70 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, как следует из базы данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Наибольшие трудности отмечаются в аэропорту Шереметьево. Здесь задержано 23 рейса и отменено девять.

Еще 16 рейсов задержали во Внуково. В данной авиагавани также отменили три рейса. Что касается Домодедово, то здесь задержаны 22 рейса и отменен один.

Ранее сообщалось, что в Москву придет циклон "Квинтинус", который принесет с собой снегопады и "барическую пилу". В столице 25 декабря продолжается метель, к уборке снега привлечена коммунальная техника.