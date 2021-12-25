Москвичам рассказали, какие птицы остались на зимовку в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов

В Москве на зимовку остались около 20 видов птиц: большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, полевой воробей, домовый воробей, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, сорока, сизый голубь, разные виды дятлов и другие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в зимнее время синицы образуют стаи, в которые часто вливаются также поползни, пищухи, большие пестрые дятлы.

Кроме того, в Москве можно увидеть зимующих зерноядных птиц, к которым относятся щеглы, зеленушки и чижи. Они могут перемещаться стаями на большие расстояния.

В столице на зимовку остаются и некоторые виды водоплавающих птиц, например кряквы. Они переживают зиму на незамерзающих водоемах. Также зимой в городе можно увидеть дроздов-рябинников.

Специалисты Мосприроды напомнили горожанам, что чаще всего пернатые не нуждаются в подкормке. Отмечается, что необоснованная подкормка притупляет инстинкты, делает птиц зависимыми от человека и может привести к тому, что они и совсем откажутся от естественной пищи.

Ранее сообщалось, что в столичных парках стали чаще встречаться животные, занесенные в Красную книгу Москвы, – лисы, зайцы-русаки, бобры, ежи и другие. Такое наблюдение зафиксировали эксперты Мосприроды, которые провели более 270 учетов на городских природных территориях.