Москвичам рассказали, какие птицы остались на зимовку в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов
В Москве на зимовку остались около 20 видов птиц: большая синица, обыкновенная лазоревка, пухляк, московка, полевой воробей, домовый воробей, чиж, зеленушка, дубонос, обыкновенный снегирь, поползень, сойка, сорока, сизый голубь, разные виды дятлов и другие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что в зимнее время синицы образуют стаи, в которые часто вливаются также поползни, пищухи, большие пестрые дятлы.
Кроме того, в Москве можно увидеть зимующих зерноядных птиц, к которым относятся щеглы, зеленушки и чижи. Они могут перемещаться стаями на большие расстояния.
В столице на зимовку остаются и некоторые виды водоплавающих птиц, например кряквы. Они переживают зиму на незамерзающих водоемах. Также зимой в городе можно увидеть дроздов-рябинников.
Специалисты Мосприроды напомнили горожанам, что чаще всего пернатые не нуждаются в подкормке. Отмечается, что необоснованная подкормка притупляет инстинкты, делает птиц зависимыми от человека и может привести к тому, что они и совсем откажутся от естественной пищи.
Ранее сообщалось, что в столичных парках стали чаще встречаться животные, занесенные в Красную книгу Москвы, – лисы, зайцы-русаки, бобры, ежи и другие. Такое наблюдение зафиксировали эксперты Мосприроды, которые провели более 270 учетов на городских природных территориях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: