В Москву с наступлением морозов прилетели снегири

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В столице появились снегири, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Специалисты Мосприроды заметили птиц в Серебряном Бору, парке "Кузьминки-Люблино" и Битцевском саду.

"Скоро птиц с красной грудкой можно будет увидеть на всех особо охраняемых природных территориях столицы", – говорится в сообщении.

В теплое время года снегири прячутся в подмосковных лесах или на безлюдных территориях столичных природных парков. Там они забираются вглубь хвойного леса, чтобы построить гнезда и вывести потомство. В это время птицы питаются почками деревьев, ягодами и семенами.

С наступлением холодов снегири подлетают ближе к человеческому жилью в поисках пропитания. Как отметили в Мосприроды, кормить птиц зимой можно сушеными ягодами рябины и боярышника, однако зимнюю подкормку следует начинать при наличии ряда факторов: низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова или образования наледи после перепада температур.

Ранее сообщалось, что в Серебряном бору специалисты Мосприроды заметили краснокнижного клеста-еловика. Этот вид считается малочисленным и отнесен ко второй категории редкости.