В Москву с наступлением морозов прилетели снегири

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
В столице появились снегири, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Специалисты Мосприроды заметили птиц в Серебряном Бору, парке "Кузьминки-Люблино" и Битцевском саду.
"Скоро птиц с красной грудкой можно будет увидеть на всех особо охраняемых природных территориях столицы", – говорится в сообщении.
В теплое время года снегири прячутся в подмосковных лесах или на безлюдных территориях столичных природных парков. Там они забираются вглубь хвойного леса, чтобы построить гнезда и вывести потомство. В это время птицы питаются почками деревьев, ягодами и семенами.
С наступлением холодов снегири подлетают ближе к человеческому жилью в поисках пропитания. Как отметили в Мосприроды, кормить птиц зимой можно сушеными ягодами рябины и боярышника, однако зимнюю подкормку следует начинать при наличии ряда факторов: низкой температуры воздуха, постоянного снежного покрова или образования наледи после перепада температур.
Ранее сообщалось, что в Серебряном бору специалисты Мосприроды заметили краснокнижного клеста-еловика. Этот вид считается малочисленным и отнесен ко второй категории редкости.
В Москву прилетели снегири
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