Краснокнижного клеста-еловика заметили в столице

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы/Сорокина Анна
В Серебряном бору специалисты Мосприроды заметили краснокнижного клеста-еловика. Об этом сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Этот вид считается малочисленным и отнесен ко второй категории редкости.
"Клест сидел на вершине сосны и напевал весеннюю песню. Именно благодаря необычным звукам специалист и заметил эту птицу", – отмечается в материале.
Клест относится к семейству вьюрковых. Он чуть крупнее воробья, шумный и подвижный. Большую часть времени эти птицы проводят на деревьях. Надклювье и подклювье клеста скрещиваются между собой, а их острые концы выдаются по бокам. Такое строение клюва помогает птице вскрывать шишки хвойных деревьев.
Ранее москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы. Среди наиболее интересных – птица сапсан, плавунец окаймленный, листостебельный мох атрихум желтоножковый, дневная бабочка зефир березовый и другие.
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