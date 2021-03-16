Краснокнижного клеста-еловика заметили в столице

Фото: департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы/Сорокина Анна

В Серебряном бору специалисты Мосприроды заметили краснокнижного клеста-еловика. Об этом сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Этот вид считается малочисленным и отнесен ко второй категории редкости.

"Клест сидел на вершине сосны и напевал весеннюю песню. Именно благодаря необычным звукам специалист и заметил эту птицу", – отмечается в материале.

Клест относится к семейству вьюрковых. Он чуть крупнее воробья, шумный и подвижный. Большую часть времени эти птицы проводят на деревьях. Надклювье и подклювье клеста скрещиваются между собой, а их острые концы выдаются по бокам. Такое строение клюва помогает птице вскрывать шишки хвойных деревьев.

Ранее москвичам рассказали о 200 краснокнижных животных и растениях столицы. Среди наиболее интересных – птица сапсан, плавунец окаймленный, листостебельный мох атрихум желтоножковый, дневная бабочка зефир березовый и другие.