Орнитологи рассказали, какие птицы прилетят в Москву на зимовку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Орнитологи ожидают прилета к началу зимы в столичный регион пуночки, серого сорокопута, свиристели, зимняка, обыкновенной чечетки и клеста-еловика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.

"Птицы в Москву летят из тундры (пуночка), лесотундры (чечетка) и тайги (свиристель, клест-еловик). Место жительства они меняют, когда природные запасы корма на привычных территориях заканчиваются. Сроки путешествий могут варьироваться в зависимости от погоды и количества еды", – сказали в организации.

Также там отметили, что к январю в столицу должны прилететь длиннохвостая неясыть и свиристель. Всего в столице обитают примерно 300 видов птиц, из которых свыше 100 остаются в городе на зимовку. К ним относятся дятлы, синицы, кряквы, сойки и сороки. Также с ноября в Москве можно заметить снегирей, которые относятся к оседлым видам.

"Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма", – пояснили в Мосприроде.

Ранее сообщалось, что в столичных парках стали чаще встречаться животные, занесенные в Красную книгу Москвы, – лисы, зайцы-русаки, бобры, ежи и другие. Такое наблюдение зафиксировали эксперты Мосприроды, которые провели более 270 учетов на городских природных территориях.