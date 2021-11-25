В Москве насчитали более 70 тыс бездомных кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта Зоомониторинг Фонда защиты городских животных в столице насчитали более 70 тысяч бездомных кошек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Анну Фельдман.

"Мы завершили подсчет, у нас более 70 тысяч кошек, они предпочитают обычные спальные районы с высотной застройкой. Они живут в среднем до 10 лет, старых, пожилых кошек совсем немного", – рассказала она.

Фельдман пояснила, что котов считали в начале лета и осенью. По ее словам, осенью их стало больше.

Специалист также рассказала, что в Зеленограде проживает меньше всего кошек – около 2 тысяч особей, а больше всего их в Южном округе – 18 439.

Ранее сообщалось, что правительство столицы работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных, в которой соберут анкеты собак и кошек.