В Московский зоопарк прибыли два котенка манула

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский зоопарк приютил двух котят манула, спасенных в Бурятии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Их разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. Это одни из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Вид занесли в Международную красную книгу.
Животных обнаружили жители бурятского села Мухоршибирь. Котята потеряли мать, были ослаблены и истощены. В дикой природе они бы уже не выжили. Их накормили молоком и детской смесью, после чего передали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ.
Специалисты Московского зоопарка постоянно консультировали сотрудников музея, а позже было решено передать их столичному зоосаду.
Оба манула самки, им около восьми месяцев. Животным дали имена Алиса и Брунгильда. В Москве они прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что питомцы здоровы.
Теперь в Центре воспроизводства обитают семь манулов. У них условия, близкие к естественным. Животные чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство.
Алиса и Брунгильда уже переехали в свой новый вольер, который включает как внутренние помещения, так и уличную часть.
Московский зоопарк перешел на новый режим работы к наступлению зимнего периода. Посетить его можно с 09:00 до 20:00. Многие животные уже набрали вес к холодам и готовы уснуть.
Специалисты зоопарка начали постепенно переводить теплолюбивых животных во внутренние вольеры. В помещения уже переселились обезьяны, сурикаты и капибары.
Кроме того, в теплые помещения переселятся зебры, страусы и пеликаны. Для подготовки к зимнему сну специалисты зоопарка обустроят животным домики, будут кормить калорийными кормами и следить за их весом.
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