В Московский зоопарк прибыли два котенка манула

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский зоопарк приютил двух котят манула, спасенных в Бурятии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Их разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. Это одни из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Вид занесли в Международную красную книгу.

Животных обнаружили жители бурятского села Мухоршибирь. Котята потеряли мать, были ослаблены и истощены. В дикой природе они бы уже не выжили. Их накормили молоком и детской смесью, после чего передали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ.

Специалисты Московского зоопарка постоянно консультировали сотрудников музея, а позже было решено передать их столичному зоосаду.

Оба манула самки, им около восьми месяцев. Животным дали имена Алиса и Брунгильда. В Москве они прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки. Медицинские обследования показали, что питомцы здоровы.

Теперь в Центре воспроизводства обитают семь манулов. У них условия, близкие к естественным. Животные чувствуют себя в безопасности и регулярно приносят потомство.

Алиса и Брунгильда уже переехали в свой новый вольер, который включает как внутренние помещения, так и уличную часть.

Московский зоопарк перешел на новый режим работы к наступлению зимнего периода. Посетить его можно с 09:00 до 20:00. Многие животные уже набрали вес к холодам и готовы уснуть.

Специалисты зоопарка начали постепенно переводить теплолюбивых животных во внутренние вольеры. В помещения уже переселились обезьяны, сурикаты и капибары.

Кроме того, в теплые помещения переселятся зебры, страусы и пеликаны. Для подготовки к зимнему сну специалисты зоопарка обустроят животным домики, будут кормить калорийными кормами и следить за их весом.

