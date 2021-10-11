Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московский зоопарк перешел на новый режим работы к наступлению зимнего периода, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"К наступлению зимы готовятся и москвичи, и коммунальные службы, и, конечно, обитатели Московского зоопарка. Зоосад уже перешел на новый режим работы. Посетить его можно с 09:00 до 20:00. Многие животные уже набрали вес к холодам и готовы уснуть", – говорится в сообщении.

Специалисты зоопарка начали постепенно переводить теплолюбивых животных во внутренние вольеры. В помещения уже переселились обезьяны, сурикаты и капибары.

"Наши медведи уже выходят на улицу только по утрам – они готовятся к спячке. Также в зоопарке на зиму засыпают сурки, еноты, енотовидная собака, тушканчики, бурундуки, сони-полчки и белогрудые ежи", – приводятся в сообщении слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Кроме того, в теплые помещения переселятся зебры, страусы и пеликаны. Для подготовки к зимнему сну специалисты зоопарка обустроят животным домики, будут кормить калорийными кормами и следить за их весом.

"С наступлением холодов в зоопарке погружаются в зимнюю спячку еноты. Чтобы согревать друг друга, они собираются в один домик и засыпают одной большой компанией. Их отличительная особенность заключается в том, что еноты, как и медведи, могут просыпаться в течение зимы. Эту возможность звери используют, чтобы подкрепиться или проверить, не пришла ли весна", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты Мосприроды призвали горожанам не кормить белок до наступления морозов. В противном случае у животных притупятся природные инстинкты в поиске еды.

