В Московском зоопарке ленивца Фредди готовят к операции

В московском зоопарке ленивца Фредди отправили на рентген.

Фредди уже больше 20 лет и это самка. При осмотре у нее заподозрили проблемы с зубами.

Для подтверждения диагноза потребовалось сделать снимок. Перед процедурой Фредди дали наркоз, чтобы она не нервничала. Сложность заключалась в том, чтобы правильно определить дозу снотворного, ведь у ленивцев замедлены все процессы, в том числе обмен веществ.

Но все прошло успешно, и теперь Фредди ждет операции по удалению больного зуба, от которого идет воспаление на всю челюсть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

