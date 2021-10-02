В России предложили повысить штрафы за отсутствие масок в общественных местах

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Следует увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах, считает гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, передает ТАСС.

По мнению эксперта, такой режим должен жестко соблюдаться, поскольку является единственной действенной мерой.

"Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением", – добавил он.

По словам Исаева, свою эффективность масочный режим доказал в Юго-Восточной Азии еще в начале прошлого года.

Кроме этого, он предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на коронавирус методом ПЦР-диагностики, чтобы выявлять бессимптомных носителей вируса.

Ранее сообщалось, что по рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности в общественном транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима.