В России предложили повысить штрафы за отсутствие масок в общественных местах

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Следует увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах, считает гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, передает ТАСС.
По мнению эксперта, такой режим должен жестко соблюдаться, поскольку является единственной действенной мерой.
"Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением", – добавил он.
По словам Исаева, свою эффективность масочный режим доказал в Юго-Восточной Азии еще в начале прошлого года.
Кроме этого, он предложил вернуть практику проверки трудовых коллективов на коронавирус методом ПЦР-диагностики, чтобы выявлять бессимптомных носителей вируса.
Ранее сообщалось, что по рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности в общественном транспорте Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима.
В столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
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