В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В общественном транспорте столицы усилили контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
По его словам, проверки усиливаются по рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности.
"Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудников службы безопасности метрополитена. Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах", – заявил Султанов.
Ранее стало известно, что штрафы за проезд без масок в общественном транспорте Москвы будут выписывать электронно. Предполагается, что это позволит сократить время оформления протоколов в четыре раза. Кроме того, благодаря электронному формату уменьшится число ошибок и будет обеспечена быстрая передача информации в государственную информационную систему.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее заявил, что в столичных магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима. Некоторые крупные торговые центры уже получили предостережения.
В Москве усилили контроль за ношением масок в общественных местах
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