В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных магазинах и заведениях общепита усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Он уточнил, что контроль за ношением масок и перчаток на предприятиях Москвы с прошлого года не прекращался.

"На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", – рассказал он.

Немерюк также напомнил, что штраф за несоблюдение антиковидных мер может достигать 1 миллиона рублей, а приостановка деятельности организации – 90 суток.

Ранее стало известно, что в общественном транспорте Москвы штрафы за отсутствие масок будут выписывать электронно. Предполагается, что это позволит сократить время оформления протоколов в четыре раза. Кроме того, благодаря электронному формату уменьшится число ошибок и будет обеспечена быстрая передача информации в государственную информационную систему.

