Штрафы за отсутствие маски в транспорте Москвы будут оформлять электронно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном транспорте контроллеры будут выписывать штраф за отсутствие маски электронно, что позволит сократить время оформления постановлений в 4 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГКУ "Организатор перевозок".

"Мы начали оформление постановлений в электронном формате. Это позволит ускорить подготовку документа в четыре раза и не задерживать пассажиров более пяти минут", – заявил руководитель учреждения Владислав Султанов.

Уточняется, что нововведения помогут избавиться от бумажных бланков и перейти на удобные квитанции. Также, по словам Султанова, с помощью электронного оформления штрафов появится возможность избежать ошибок и обеспечить быструю передачу информации в государственную информационную систему.

Ранее сообщалось, что в транспорте стали чаще проверять наличие масок у пассажиров. Это обосновано тем, что в Москве растет число вирусных заболеваний.