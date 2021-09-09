Более 500 тыс пассажиров без масок и перчаток выявили в транспорте Москвы с мая 2020 года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С мая 2020 года в столичном транспорте выявили более 500 тысяч пассажиров, нарушающих масочно-перчаточный режим. Об этом ТАСС рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"С 12 мая прошлого года выявлено более 500 тысяч нарушений масочного и масочно-перчаточного режима в московском транспорте. В среднем за последний месяц контролеры ГКУ "Организатор перевозок" фиксировали порядка 1,5 тысячи нарушений в день", – сообщил Султанов.

При этом он отметил положительную динамику в соблюдении рекомендаций по обеспечению безопасности пассажиров от коронавируса на транспорте.

"В прошлом году маски при входе в метро надевали порядка 82 процентов пассажиров, сегодня 99 процентов пассажиров заходят в метро в масках", – отметил Султанов.

Ранее сообщалось, что суды в Москве оштрафовали горожан на сумму более 20 миллионов рублей. Они вернулись с отдыха из-за границы и не предоставили сведения о ПЦР-тестах на коронавирус.

