Москвичам выписали штрафов на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Суды в Москве оштрафовали горожан на сумму более 20 миллионов рублей. Они вернулись с отдыха из-за границы и не предоставили сведения о ПЦР-тестах на коронавирус. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.
"Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 1 августа 2020 года ведомство направило почти восемь тысяч уведомлений для составления протокола об административном правонарушении.
В Роспотребнадзоре считают, что эти люди "представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих".
Ранее Роспотребнадзор опечатал Кальянную на Лужнецкой набережной за нарушения антиковидных мер.
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