Bolshevik Loft-Event Hall в Москве могут закрыть за нарушение антиковидных мер

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Концертную площадку Bolshevik Loft-Event Hall на Ленинградском проспекте в Москве могут закрыть на три месяца за несоблюдение мер профилактики распространения COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

По его словам, в ходе рейда было обнаружено, что в заведении нарушались требования по соблюдению социальной дистанции и использованию СИЗ посетителями и работниками площадки.

"В заведении проходило мероприятие "Stand Up Квиз", – пояснил Романов.

Он напомнил, что за данные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. В случае если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека, сумма штрафа увеличится до 1 миллиона рублей. Также может быть приостановлена деятельность концертной площадки на срок до 90 суток.

Ранее Романов сообщил, что за 20 июля в торговых центрах юга столицы были выявлены более 60 нарушителей масочного режима. Совместные рейды провели сотрудники ОАТИ и полиции. Инспектировались ТРЦ "Ривьера", ТЦ "Коломенский" и ТРК "Москворечье".

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал кальянные "Мята Lounge" на Преображенском Валу и Town на Уральской улице за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Рейды были проведены 14 и 15 июля.