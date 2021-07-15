Клуб "Cinema Bar Хауз" в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19

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Клуб "Cinema Bar Хауз" на Бутырской улице могут закрыть на 90 дней в связи с несоблюдением мер против распространения коронавируса, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"Было установлено, что в заведении "Cinema Bar Хауз", расположенном по адресу улица Бутырская, дом 46, строение 1, грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использованию средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. Нарушен запрет на посещение гражданами танцполов. При этом предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась. В заведении проходила вечеринка Melonspacex", – заявил он.

Поплавский пояснил, что за данные нарушения клубу может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, а в случае выявления фактов причинения вреда здоровью человека – до 1 миллиона рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 дней.

Ранее магазин "Магнит" на улице Тверской опечатали за нарушения требований санитарного законодательства. В ходе проверки магазина было выявлено множество нарушений мер против COVID-19. Посетители и сотрудники магазина находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты, обеззараживание воздуха проводилось в неполном объеме.