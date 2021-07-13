Роспотребнадзор опечатал "Магнит" на Тверской улице за невыполнение антиковидных мер

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Магазин "Магнит" на улице Тверская опечатали за нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
В ходе проверки магазина было выявлено множество нарушений мер против COVID-19. Так, посетители и сотрудники магазина находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты, обеззараживание воздуха проводилось в неполном объеме.
Кроме того, сотрудники магазина не соблюдали правила личной гигиены, в помещении отсутствуют кожные антисептики и санитайзеры для посетителей.
"Установленные нарушения не позволяют обеспечить безопасность обслуживания покупателей, могут послужить причиной распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении ведомства.
На данный момент здание опечатано, материалы дела переданы в Тверской районный суд Москвы.
Ранее стало известно, что салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19. Деятельность салона красоты приостановлена в соответствии с частью 2 статьи 63 КоАП РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: