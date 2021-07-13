Роспотребнадзор опечатал "Магнит" на Тверской улице за невыполнение антиковидных мер

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Магазин "Магнит" на улице Тверская опечатали за нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ходе проверки магазина было выявлено множество нарушений мер против COVID-19. Так, посетители и сотрудники магазина находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты, обеззараживание воздуха проводилось в неполном объеме.

Кроме того, сотрудники магазина не соблюдали правила личной гигиены, в помещении отсутствуют кожные антисептики и санитайзеры для посетителей.

"Установленные нарушения не позволяют обеспечить безопасность обслуживания покупателей, могут послужить причиной распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент здание опечатано, материалы дела переданы в Тверской районный суд Москвы.

Ранее стало известно, что салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19. Деятельность салона красоты приостановлена в соответствии с частью 2 статьи 63 КоАП РФ.