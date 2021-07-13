Фитнес-клуб "СССР" в Москве могут закрыть за невыполнение мер против COVID-19

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Фитнес-клуб "СССР" на улице Новоалексеевской могут закрыть за невыполнение антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В результате осмотра фитнес-клуба были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства: часть дезинфицирующих средств оказалась просрочена, изготовление рабочих растворов дезсредств для обработки помещений проводится по неправильным расчетам.

Кроме того, сами сотрудники находятся в помещении в спущенных масках и без перчаток. Оборудование расставлено без учета социальной дистанции, обеззараживание воздуха проводится в неполном объеме, в санузлах отсутствуют антисептики.

"Выявленные нарушения не позволяют обеспечить безопасность оказываемых фитнес-услуг, создают угрозу жизни и здоровью посетителей", – подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим возбуждено административное дело по статье, предусматривающей штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее стало известно, что салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице могут закрыть на три месяца за нарушения мер профилактики COVID-19. Деятельность салона красоты приостановлена в соответствии с частью 2 статьи 63 КоАП РФ.

Его помещение опечатано, а за выявленные нарушения последует штраф в размере до 150 тысяч рублей.