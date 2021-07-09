Бару StereoPeople в Москве грозит закрытие за работу без системы QR-кодов

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Бар StereoPeople в Столешниковом переулке могут закрыть на срок до 90 суток за нарушение столичных антикоронавирусных мер.
Как заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский, в заведении был проведен рейд с проверкой.
"...было установлено, что в баре StereoPeople, расположенном по адресу Столешников переулок, дом 6, строение 2, продолжалось обслуживание посетителей после 23:00, предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась", – указал Поплавский.
Представитель ОАТИ добавил, что посетители и работники заведения не соблюдали социальную дистанцию и не пользовались средствами индивидуальной защиты.
За допущенные баром нарушения предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. В случае выявления фактов причинения вреда здоровью сумма взыскания вырастет до 1 миллиона рублей либо деятельность заведения будет приостановлена на срок до 90 суток.
Накануне сообщалось, что в центре Москвы опечатали салон красоты Nailon Studio на 1-й Тверской-Ямской улице. В заведении были обнаружены нарушения мер дезинфекции воздуха, а также порядка ношения средств индивидуальной защиты.
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