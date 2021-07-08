Организаторам концерта Арбениной грозит штраф за нарушения мер против COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Штраф до 1 миллиона рублей может грозить за нарушение антиковидных мер организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1". Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
"На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись", – говорится в сообщении.
По его словам, за данные нарушения может грозить штраф до 300 тысяч рублей, но если будет установлен факт причинения вреда здоровью, то может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы могут закрыть "Кулинарную лавку братьев Караваевых". Заведение, расположенное на Тверском бульваре, работало без системы проверки QR-кодов.
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