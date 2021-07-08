Организаторам прогулки на теплоходе "Елизавета" грозит штраф за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организаторам речной прогулки на теплоходе Елизавета в столице грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушение мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"Организаторы экскурсий не приняли мер по обеспечению соблюдения социальной дистанции пассажирами как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода", –приводит слова Поповского РИА Новости.

Он добавил, что пассажиры и персонал не соблюдали требование по ношению масок и перчаток, а расстояние между столами составляло менее 1,5 метра.

Поповский подчеркнул, что за данные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что организаторам речной прогулки на теплоходе "Доброходъ" по Москве-реке может грозить штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В частности, организаторами экскурсий не приняты меры по обеспечению соблюдения требований социального дистанцирования пассажирами как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. Кроме того, пассажиры и персонал нарушили требования по ношению СИЗ.

