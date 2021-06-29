Роспотребнадзор проверит слова турагента о помощи больным COVID-19 в сдаче ПЦР-теста

Роспотребнадзор начал проверку после видео, в котором учили обманывать ПЦР-тест

Роспотребнадзор начал проверку после появления в Сети видео, на котором директор филиала туристического агентства в Красноярске рассказывает, что помогла получить отрицательный ПЦР-тест больным коронавирусом для выезда за рубеж. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления.

"Управлением по обращению жителя инициирована проверка соблюдения требований законодательства по профилактике коронавирусной инфекции красноярским туристическим агентством, директор которой рассказала на своей странице в социальной сети, что помогла туристам с положительным ПЦР-тестом уехать на отдых в Египет", – говорится в сообщении.

Речь идет о владелице франчайзингового туристического агентства Екатерине Семеновой. Как рассказали в Anex Tour, она работала с ними по партнерскому договору о реализации туров. Туркомпания решила прекратить с ней договор сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в интернете начали появляться схемы для обхода требований столичных властей по доступу в рестораны и кафе по QR-кодам.