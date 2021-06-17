Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium за нарушение мер профилактики COVID-19

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Клуб Adrenaline Stadium в Москве могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом рассказал главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора в САО Москвы Мария Иванова.
"В территориальный отдел Роспотребнадзора поступила информация из Главного контрольного управления Москвы о проведении концерта в клубе Adrenaline Stadium по адресу: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17. В ходе проверки были выявлены нарушения социальной дистанции и нарушения масочно-перчаточного режима", – объяснила Иванова.
Она добавила, что сотрудники Роспотребнадзора совместно с сотрудниками УВД Москвы возбудили административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. В настоящее время клуб опечатан.
Ранее сообщалось, что специалисты столичного Роспотребнадзора выявили нарушения противоэпидемического режима в 77 объектах общепита, 12 из них были опечатаны.
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