Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в Москве за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.
В кафе, расположенном на Малой Бронной улице, доме 28, не соблюдалась термометрия на входе и социальная дистанция, а также со стороны посетителей не был соблюден масочно-перчаточный режим.
"Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", – заявила Суюсанова.
За данное нарушение заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или выписать постановление о приостановке деятельности на 90 суток.
Ранее сообщалось, что рестораны "Кофемания" и "Бараshka", расположенные в Центральном административном округе Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Нарушения также выявили в ресторане Levantine в бизнес-центре Lotte Plaza на Новинском бульваре.
Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в ЦАО за нарушение антиковидных мер
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