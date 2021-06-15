Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci в Москве за нарушение антиковидных мер

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.

В кафе, расположенном на Малой Бронной улице, доме 28, не соблюдалась термометрия на входе и социальная дистанция, а также со стороны посетителей не был соблюден масочно-перчаточный режим.

"Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", – заявила Суюсанова.

За данное нарушение заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или выписать постановление о приостановке деятельности на 90 суток.

Ранее сообщалось, что рестораны "Кофемания" и "Бараshka", расположенные в Центральном административном округе Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Нарушения также выявили в ресторане Levantine в бизнес-центре Lotte Plaza на Новинском бульваре.

